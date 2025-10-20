Главные новости за 20 октября. Кубань, Крым, Адыгея

За девять месяцев 2025 года Краснодарский край посетили 14,7 млн туристов, что на 14,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17,2 млн человек).

Марат Абдюшев, обвиняемый в нападении на полицейского в Краснодаре, ушел на СВО.

Сергей Лесь покинул пост главы Крымского района после возбуждения уголовного дела в его отношении.

В Краснодарском крае инвесторы вложат 16 млрд руб. в строительство четырех детских лагерей. Это позволит в ближайшие годы увеличить вместимость лагерей более чем на 5 тыс. мест.

В Краснодаре начался заочный процесс по делу организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай». Их обвиняют в хищении более 800 млн руб. у вкладчиков.

Запасов воды в крымских водохранилищах хватит на четыре месяца. Среднесуточное потребление воды в республике — 380 тыс. куб. м.

В Парке облаков на территории парка «Краснодар» (также известного как «Парк Галицкого») начали монтировать арт-объекты в виде голов из каучука диаметром 1,2 м, которые устанавливают рядом с «Кроличьей норой».

Правительство РФ выделит из резервного фонда свыше 9 млрд руб. Росморречфлоту на строительство судов для морских и речных перевозок, развития арктических маршрутов и завершения возведения водолазного судна для Крыма.

В Краснодаре до конца 2027 года на ул. Лизы Чайкиной построят крупный водно-спортивный комплекс с аквапарком, бассейнами, фитнес-зонами и точками общепита. Объем инвестиций в проект составил 14 млрд руб.

Краснодарский край занял второе место в России по объемам застрахованной площади под урожай 2025 года. С начала года кубанские аграрии застраховали более 1,1 млн га посевов. На эти цели направили свыше 410 млн руб.