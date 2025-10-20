Краснодарский край занял второе место по страхованию урожая в России

Краснодарский край занял второе место в России по объемам застрахованной площади под урожай 2025 года. Об этом сообщила и. о. директора по правовым и административным вопросам Национального союза агростраховщиков Юлия Андреева на расширенном заседании Совета Ассоциации фермерских хозяйств региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С начала года кубанские аграрии застраховали более 1,1 млн га посевов. На эти цели в 2025 году направили свыше 410 млн руб. В первом полугодии сельхозпроизводители получили 1,3 млрд руб. страховых компенсаций.

«Сегодня основной инструмент компенсации убытков, особенно для фермерских хозяйств,— это агрострахование. В Краснодарском крае на эти цели ежегодно направляются существенные средства»,— заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Андрей Коробка.

Он отметил, что в текущем году из-за экстремальной засухи в 11 муниципалитетах вводили режим ЧС. Для помощи пострадавшим сельхозпредприятиям предусмотрели меры поддержки. Господин Коробка подчеркнул, что климатические риски на следующий год также высоки, поэтому необходимо страховать посевы уже на этапе сева.

В Краснодарском крае услуги предоставляют практически все основные компании — участники Национального союза агростраховщиков. В качестве помощи они предлагают программы страхования как от опасных природных явлений, так и от гибели урожая в результате крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

Сельхозпроизводители могут рассчитать примерную стоимость полиса и размер потенциальной выплаты через цифровой модуль-калькулятор. Участники совещания обсудили доступные программы и внесли предложения по совершенствованию организации агрострахования с господдержкой.

В заседании также приняли участие председатель АККОР края Александр Шипулин и представители фермерских хозяйств.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что аграрии Краснодарского края ожидают сбор 11 млн тонн зерновых и зернобобовых по итогам 2025 года, что меньше показателей предыдущего сезона из-за засухи в северных районах региона.

Нурий Бзасежев