Правительство выделит 9 млрд рублей на строительство судов

Правительство РФ выделит из резервного фонда свыше 9 млрд руб. Росморречфлоту на строительство судов для морских и речных перевозок, развития арктических маршрутов и завершения возведения водолазного судна для Крыма. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Финансирование позволит продолжить возведение морского парома для регулярного пассажирского сообщения между портами Дальневосточного округа. Средства также направят на обслуживающие и аварийно-спасательные суда ледового класса, необходимые для организации перевозок по Северному морскому пути.

«Важно, чтобы наши верфи в ближайшее время смогли выйти на высокие темпы работ, чтобы судоходные компании могли быстрее вводить в эксплуатацию современную качественную технику»,— отметил Михаил Мишустин.

Глава кабинета министров добавил, что с 2025 года существенная поддержка производителей и заказчиков судов и комплектующих предусмотрена в рамках нового национального проекта технологического лидерства «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

Алина Зорина