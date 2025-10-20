Турпоток в Краснодарский край за год сократился почти на 15%

За девять месяцев 2025 года Краснодарский край посетили 14,7 млн туристов, что на 14,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17,2 млн человек). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Число однодневных посетителей также снизилось — до 6,7 млн человек. Показатель снизился на 4% к 2024 году.

В сентябре 2025-го в регион прибыло 2,13 млн туристов, что на 34% меньше, чем годом ранее (2,86 млн человек). Поток экскурсантов сократился незначительно — на 1%, до 1,09 млн.

В министерстве уточнили, что официального учета средней продолжительности пребывания туристов в крае не ведется. При этом, согласно данным программы «Цифровой туризм», в 2024 году этот показатель составлял от пяти до семи дней.

Прогнозировать итоги года власти не стали, сославшись на «объективные сложности, влияющие на туристический поток».

И. о. вице-губернатора Александр Руппель заявлял, что Краснодарский край по итогам 2025 года планирует принять 18,6 млн человек.

Нурий Бзасежев