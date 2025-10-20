На Кубани начался заочный суд по делу организаторов пирамиды «Джи Эф Ай»

В Краснодаре начался заочный процесс по делу Дмитрия Галактионова и Леонида Воронкина, организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай». Их обвиняют в хищении более 800 млн руб. у вкладчиков. Оба фигуранта скрылись за границей, поэтому слушание проходит в заочном режиме, пишет «Ъ».

Подсудимые Дмитрий Галактионов и Леонид Воронкин объявлены в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Потерпевшими признаны более 1,2 тыс. человек, ущерб составил 823 млн руб.

Согласно обвинительному заключению, пирамида «Джи Эф Ай» действовала с 2011 по 2015 год в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске и Майкопе. Дмитрий Галактионов создал и возглавил два юридических лица с одинаковым названием — ООО «Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай" (GFI — Global Finance Invest)». Проект продвигался под брендом «Группа компаний "Джи Эф Ай"» и позиционировался как подразделение одноименной швейцарской структуры. Леонид Воронкин занимал пост вице-президента и отвечал за разработку программного обеспечения.

ГК «Джи Эф Ай» проводила масштабную рекламную кампанию. Гражданам предлагали договоры займа с доходностью от 24 до 40% годовых, которая якобы обеспечивалась инвестициями в добычу золота, алмазов и строительство.

Сотрудники холдинга оказывали на клиентов психологическое давление, заставляя подписывать бумаги максимально быстро. Людям показывали поддельные страховые полисы, которые должны были гарантировать сохранность вкладов. Для создания видимости успешного бизнеса работникам и некоторым инвесторам вручали денежные премии и бриллианты.

Правоохранители установили, что деньги вкладчиков действительно переводились в Швейцарию, но не для инвестирования, а на личные счета организаторов схемы.

Десять сотрудников ГК «Джи Эф Ай» осудили за мошенничество в январе 2024 года. Антон Галактионов (брат организатора), Дмитрий Скрынников и Наталья Юркова получили от трех до семи лет лишения свободы, но были освобождены от наказания, поскольку срок содержания под стражей и домашним арестом был учтен. Роман Митрофанов приговорен к трем с половиной годам принудительных работ. Остальные подсудимые получили условные сроки.