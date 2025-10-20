На Кубани построят четыре детских лагеря за 16 млрд рублей

В Краснодарском крае инвесторы вложат 16 млрд руб. в строительство четырех детских лагерей. Об этом стало известно на региональном форуме в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам заместителя директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Натальи Кочетковой, в России работает около 40 тыс. детских лагерей всех типов. С начала года в них отдохнули около 6 млн детей, из них более 355 тыс. — в Краснодарском крае.

Исполняющий обязанности заместителя главы региона Александр Руппель отметил, что в Анапе расположено 25 лагерей. «Это исторически детский курорт, на который приходится почти треть всего детского турпотока в регион. В этом году их средняя загрузка — 42 процента, это вдвое ниже, чем обычно», — сказал он.

Для поддержки отрасли на федеральном уровне предусмотрели отсрочки по налогам и страховым взносам, на краевом — льготные займы и субсидии. Из резервного фонда администрации Краснодарского края на поддержку детского отдыха выделено 279 млн руб. на возмещение зарплат сотрудникам организаций и приобретение 3,5 тыс. путевок для детей из регионов России. Еще 50 млн руб. направлено на возмещение части затрат в связи с отменами бронирований.

Пятый год в крае действует региональная льгота по налогу на имущество для детских лагерей. За четыре года это позволило бизнесу оставить в обороте более 210 млн руб. С этого года дополнительно ввели инвестиционный налоговый вычет, который позволит компенсировать часть средств, вложенных в реновацию, модернизацию или создание новых объектов.

«В целом сейчас у нас в активной стадии 4 крупных инвестпроекта по созданию детских лагерей на общую сумму почти 16 миллиардов рублей. Это позволит в ближайшие годы увеличить емкость более чем на 5 тысяч мест, то есть на 10 процентов», — сообщил Александр Руппель.

Чиновник также напомнил об установке губернатора не допустить перепрофилирования детских здравниц. «Зоны отдыха и оздоровления детей» уже закреплены генпланом Анапы, до конца года внесут соответствующие изменения в правила землепользования и застройки еще по 17 муниципалитетам.

В рамках первого форума Российский государственный университет туризма и сервиса заключил соглашения с администрацией Краснодарского края и Ассоциацией детских лагерей о подготовке кадров для санаторно-курортной отрасли региона.

Алина Зорина