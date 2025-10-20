В парке «Краснодар» устанавливают метровые головы из каучука

В Парке облаков на территории парка «Краснодар» (также известного как «Парк Галицкого») начали монтировать арт-объекты в виде голов из каучука диаметром 1,2 м, которые устанавливают рядом с «Кроличьей норой». Об этом сообщается в Telegram-канале «Парк Галицкого Краснодар».

Каждая голова изображает разные эмоции. Пока посетители не могут близко подойти к объектам — работы по монтажу продолжаются.

О планах разместить скульптуры в парке стало известно в октябре 2024 года, однако точное место их расположения не уточнялось. Как писали в Telegram-канале парка, проект был разработан лондонской компанией IL Nature. Подобные арт-объекты ранее были установлены в парке Les Jardins d'Etretat во французском городе Этрета.

Анна Гречко