Сбер: на юге России 48 тысяч семей получили 187 млрд рублей ипотеки

За 9 месяцев 2025 года жители Юга России и Северного Кавказа получили 48 тысяч жилищных кредитов на 187 млрд рублей, подсчитали аналитики Сбера.

Фото: сгенерировано нейросетевой моделю GigaChat

Три четверти от общей суммы ипотечной поддержки пришлось на регионы ЮФО, более 24% - на СКФО. Также аналитики Сбера отмечают и быстро растущий спрос на покупку квартир, домов и апартаментов за собственные средства: за последние полгода их число в южных регионах России удвоилось.

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка

Фото: Глеб Садов

«Видим рост спроса на покупку недвижимости как за собственные средства, так и с привлечением ипотеки. Особенно уверенный – с середины лета. За последние полгода число сделок на юге России без ипотеки удвоилось, динамика роста объема полученных жилищных кредитов с начала июня 47%. Суммарно за 9 месяцев года мы уже помогли 26 тысячам семей купить жилье на первичном рынке на 131 млрд рублей. Лидерами традиционно остаются три крупнейших региона: Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. На них пришлось 81% инвестиций в покупку новостроек. На вторичном рынке заключено около 21 тысяч сделок на 56 млрд рублей, где также три четверти вложений – доля Кубани, Дона и Ставрополья»,– рассказала Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка.

По ее словам, основными драйверами роста южного рынка недвижимости во второй половине 2025 года остаются применение льготных госпрограмм, расширение предложения девелоперами форматов и видов расчетов, а также растущая востребованность механизма эскроу-счетов.

На 1 октября 2025 года в Юго-Западном банке с их помощью накоплено 337 млрд рублей. Также с начала года наблюдается высокий спрос на ИЖС практически во всех южных крупных и малых населенных пунктах: загородное жилье с ипотекой за 9 месяцев купили на 8 млрд рублей. С учетом всех этих факторов, Сбер ожидает, что к концу года в южных регионах России рынок ипотеки вырастет до 275 млрд рублей.

Регионы Юга России и СКФО входят и в число лидеров по динамике роста сделок с недвижимостью за собственные средства. Согласно статистике Сбера, за 9 месяцев 2025 года здесь проведены около 21 тысяч сделок без ипотеки. Причем, в июле-сентябре на Юге и в СКФО их заключено в 2 раза больше, чем по итогам первого квартала 2025 года. В ТОП-5 по динамике роста в этом сегменте рынка недвижимости - Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Крым и Севастополь.