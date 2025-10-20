Марат Абдюшев, обвиняемый в нападении на полицейского в Краснодаре, ушел на СВО

Марат Абдюшев, обвиняемый в нападении на сотрудника полиции в Краснодаре, заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, 24 октября 2024 года на улице Федора Лузана в Краснодаре Марат Абдюшев вместе со своим знакомым искали наркотические вещества. Их поведение привлекло внимание полицейского патруля. При проверке документов выяснилось, что Марат Абдюшев находится в федеральном розыске, после чего он попытался скрыться.

Марат Абдюшев напал на полицейского, который пытался его задержать по подозрению в употреблении запрещенных веществ. Злоумышленник избил полицейского, похитил табельное оружие и скрылся.

В Краснодаре объявили план «Перехват», автомобильное движение в городе было парализовано несколько дней — сотрудники государственных органов проверяли транспорт на выездах из города. Полицейские проводили поквартирный обход в поисках сбежавшего. 26 октября в одном из домов садоводческого товарищества Краснодара его задержали.

Алина Зорина