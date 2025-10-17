Эксперты Сбера провели «Урок цифры» для 1,5 тыс. крымских школьников

Что такое ИИ-агенты? Как они помогают сделать технологичными даже рутинные процессы? Об этом и о многом другом узнали школьники Крыма и Севастополя в рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры», на которой выступили эксперты Сбера.

Так, юные жители полуострова узнали, что ИИ-агенты – умные программы на базе генеративного искусственного интеллекта, которые помогают людям в работе и повседневной жизни. К примеру, они анализируют данные и самостоятельно определяют, что нужно делать для достижения цели. В специальном игровом тренажере ребята попробовали себя в роли разработчика, самостоятельно настроили ИИ-агента для помощи в работе кафе, туристического центра, гидроэлектростанции и других объектов. Большое внимание уделили и кибербезопасности: эксперты банка рассказали школьникам об основных правилах безопасного и грамотного использования цифровых технологий.

«Сегодня искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей жизни, и особенно активно его возможностями интересуется именно подрастающее поколение. Именно поэтому сегодня особенно важно развивать у детей технологическую и киберграмотность, дать им важные для жизни цифровые навыки с пользой для себя и окружающих. За прошедший месяц сотрудники Сбера провели на Крыму и Севастополе более 30 «Уроков цифры». В них приняли участие около 1,5 тысяч школьников с 1 по 11 класс. Родители и преподавательское сообщество тоже активно интересуются этой темой, принимали активное участие и в обсуждениях, и в практикумах»,– рассказал Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму.

Проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» на протяжении восьми лет совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации». Урок по теме «ИИ-агенты» разработан Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», одним из партнеров проекта, при экспертной поддержке Сбера. Его участниками стали уже более 2,8 миллионов человек.