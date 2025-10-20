В Краснодаре построят аквапарк за 14 млрд рублей к 2027 году

В Краснодаре до конца 2027 года на ул. Лизы Чайкиной построят крупный водно-спортивный комплекс с аквапарком, бассейнами, фитнес-зонами и точками общепита. Объем инвестиций в проект составил 14 млрд руб. Об этом в интервью телеканалу «Россия. Кубань» сообщил начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства города Василий Литвинов.

Разрешение на возведение выдали в декабре 2024 года. Строители уже подготовили котлован и заливают фундамент будущего комплекса.

Согласно паспорту объекта у строительной площадки, возведение второй очереди СБС началось 12 декабря 2024 года. Заказчиком выступает ООО «СБС Мегамолл», проектированием занималось ООО «СК Руфь».

Новый центр станет продолжением развлекательного комплекса СБС. По планам мэрии, аквапарк создаст 250 новых рабочих мест.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре подготовили эскизный проект многофункционального киберспортивного центра, который построят в Фестивальном микрорайоне на ул. Тургенева, 148. Проектно-изыскательные работы в случае финансирования планируют начать в первом квартале 2026 года

Анна Гречко