СберИнвестиции: число новых инвесторов в Краснодарском крае выросло в 56 раз

С начала года инвесторы в Краснодарском крае перевели на брокерские счета на 13 млрд рублей больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает пресс-служба Юго-Западного Сбербанка.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky

Согласно аналитическому исследованию банка, число инвесторов, присоединившихся к СберИнвестициям, год к году выросло в 56 раз.

Большинство инвесторов в Краснодарском крае — в возрасте от 36 до 50 лет (38%). 28% инвесторов — 25–35 лет, 17% — старше 50 лет и еще 17% — моложе 24 лет. Среди клиентов мужчины составляют 60%, женщины — 40%.

«Интерес к инвестициям в Краснодарском крае растет быстрыми темпами. Мы видим, что жители Кубани активно пользуются инструментами долгосрочного накопления капитала — так, число открытых ИИС-3 с начала года выросло на 42%. Особенно приятно, что инвестиции популярны среди наших юных жителей региона до 18 лет — так, Краснодарский край вышел на второе место в стране по числу подростков-инвесторов», — отметила Аиша Кубезова, руководитель брокерского бизнеса Сбера.

С начала года, по данным аналитиков СберИнвестиций, жители Краснодарского края предпочитали облигации, они заняли 42% от объема всех нетто-покупок. На втором месте — акции, на них пришлось 19% вложений. Интерес к акциям был особенно высоким во втором квартале, тогда их доля в объеме чистых вложений достигла 43%. По объему активов в портфелях лидируют акции Сбера, Норникеля, Газпрома, Лукойла. Фонды заняли только 2% от общего объема нетто-покупок в 2025 году.