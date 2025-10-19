Главные новости за выходные 18–19 октября

Палестинское движение «Хамас» 18 октября заявило, что решение властей Израиля не открывать КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта стало нарушением мирных соглашений. Вскоре после этого Госдеп США сообщил об угрозе нарушения мирного соглашения со стороны «Хамаса». Палестинское движение отвергает обвинения. Израиль обвинил «Хамас» в ракетном ударе по израильским военным автомобилям в Рафахе и ударил по городу. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал возобновить военные действия в секторе. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству страны «принять решительные меры против террористических объектов» в секторе Газа.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках ракет Tomahawk во время встречи в Вашингтоне. Как позднее рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц, встреча пошла не по плану украинского президента. 19 октября господин Трамп исключил передачу Украине всего своего оружия, так как это может подвергнуть страну опасности. При этом он заявил, что все еще рассматривает возможность передачи Tomahawk.

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани заявил, что его страна и Россия ведут переговоры о пересмотре прежних соглашений, которые были заключены с правительством бывшего сирийского президента Башара Асада. По словам министра, речь, помимо прочего, идет о российских военных базах в Сирии и судьбе самого бывшего президента.

Подразделения «Южной» группировки войск 18 октября взяли под контроль населенный пункт Плещеевка в Донецкой народной республике. На следующий день Минобороны сообщило о взятии российскими войсками населенных пунктов Полтавка в Запорожской области и Чунишино в ДНР.

18 октября в возрасте 86 лет умер публицист Сергей Кара-Мурза. Он известен работами об общественном сознании. Сторонник коллективизма и рационального мышления.

19 октября в возрасте 48 лет умер бас-гитарист и один из основателей американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс.

