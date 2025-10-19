Нетаньяху поручил принять меры против «Хамаса» в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военному руководству страны «принять решительные меры против террористических объектов» в секторе Газа. Это следует из заявления канцелярии премьера.

В пресс-релизе не приводятся подробности этих мер. Они принимаются в ответ на нарушение палестинским движением «Хамас» режима прекращения огня, отмечается в заявлении. Армия обороны Израиля утверждает, что силы «Хамаса» 19 октября выпустили противотанковую ракету и открыли артиллерийский огонь по израильским военнослужащим в районе Рафаха на юге Газы.

«Эти террористические действия представляют собой вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня, и Армия обороны Израиля примет решительные меры»,— заявил ЦАХАЛ. Израильские военнослужащие начали наносить ответные удары в районе Рафаха, чтобы уничтожить туннели и сооружения, используемые «Хамасом».

Палестинское движение заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту в Рафахе и не нарушало режим прекращения огня. Связь «Хамаса» с находящимися в этом районе группировками прервалась в марте 2024 года, утверждает движение.

Режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом» начал действовать 10 октября. Стороны несколько раз обвиняли друг друга в нарушении соглашения. США заявили об угрозе срыва мирных договоренностей из-за действий «Хамаса», палестинское движение отвергло обвинения. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал возобновить полномасштабные военные действия в секторе Газа.