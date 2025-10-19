Умер бас-гитарист группы Limp Bizkit

В возрасте 48 лет умер бас-гитарист и один из основателей американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс.

«Сегодня мы потеряли нашего брата, нашего товарища по группе, наше сердце»,— написано в сообщении группы на их странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Причина смерти в публикации не указана.

Группа Limp Bizkit основана в 1994 году. За более чем 30 лет продано свыше 50 млн пластинок рок-группы. Трижды Limp Bizkit был номинантом на премию Grammy.