В возрасте 86 лет умер публицист Сергей Кара-Мурза. Об этом сообщил философ Рустем Вахитов. Он назвал господина Кара-Мурзу «одним из ведущих идеологов и публицистов левопатриотической оппозиции 90-х—2010-х».

«Человек, который показал значение духа русской крестьянской общины для советского общества... Имя Сергея Георгиевича останется в ряду выдающихся публицистов и идеологов России - величины Белинского или Устрялова»,— написал философ в Telegram.

Сергей Кара-Мурза известен работами об общественном сознании. Сторонник коллективизма и рационального мышления. В 1990-е годы публиковался в газете «Правда». В числе его публицистических работ: «Манипуляция сознанием», «Демонтаж народа», «Потерянный разум», «Советская цивилизация», «Кто такие русские». Выпустил более 50 статей по химии, статьи по истории и методологии науки, науковедению и несколько книг — в частности, «Проблемы организации науки» (1981), «Технология научных исследований» (1989).

В 1986–1991 годы входил в группы экспертов ЦК КПСС по организации науки. В 1988–1996 читал лекции в университетах Испании, в 1989–1990 годах работал в университете Сарагосы. В 2004 году возглавил сектор устойчивого развития аналитического центра Министерства науки и промышленности РФ. Был научным сотрудником Института социально-политических исследований РАН (ИСПИ РАН), также преподавал на кафедре государственной политики факультета политологии МГУ им. Ломоносова. С марта 2013-го занимал пост гендиректора Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования (в 2014 году был переименован в Центр изучения кризисного общества).