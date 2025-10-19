Израиль ударил по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на атаку «Хамаса»

Армия Израиля нанесла удары по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на обстрел израильских сил в городе палестинским движением «Хамас». Об этом сообщает The Times of Israel.

Еврейское государство утверждает, что 19 октября «Хамас» выпустил по израильским военным автомобилям в Рафахе противотанковую ракету. Израильская сторона назвала произошедшее «очередным нарушением режима прекращения огня» со стороны «Хамаса». ЦАХАЛ еще не комментировал эти данные.

17 октября израильская армия заявила, что силы палестинского движения вышли из туннеля в районе Рафаха и начали стрелять по военнослужащим ЦАХАЛа. Информации о пострадавших не поступало. Из заявления следует, что армия Израиля развернута в окрестностях города в соответствии с соглашением о прекращении огня.

Режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом» вступил в силу 10 октября. С того момента стороны несколько раз обвиняли друг друга в нарушении соглашения. Госдеп США заявил об угрозе срыва мирных договоренностей из-за действий «Хамаса». Палестинское движение отвергло обвинения.

Подробнее о соглашении — в материале «Ъ» «Израиль недосчитался тел».