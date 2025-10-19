Армия России заняла Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Полтавка в Запорожской области и Чунишино в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Чунишино взяли военнослужащие группировки войск «Центр», Полтавку — группировки войск «Восток».

18 октября военное ведомство отчитывалось о взятии Плещеевки в ДНР. Последними взятыми под контроль населенными пунктами в Запорожской области стали Нововасилевское и Новогригоровка.