Армия России заняла Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Полтавка в Запорожской области и Чунишино в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Чунишино взяли военнослужащие группировки войск «Центр», Полтавку — группировки войск «Восток».

18 октября военное ведомство отчитывалось о взятии Плещеевки в ДНР. Последними взятыми под контроль населенными пунктами в Запорожской области стали Нововасилевское и Новогригоровка.

