США заявили о нарушениях мирного соглашения со стороны «Хамаса»

США проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по сектору Газа об угрозе нарушения режима прекращения огня со стороны палестинского движения «Хамас». Речь идет о «заслуживающих доверия сообщениях», в которых говорится о запланированных нападениях на палестинцев.

«Запланированное нападение на палестинских мирных жителей станет прямым и грубым нарушением соглашения о прекращении огня и подорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям»,— написано в сообщении Госдепа США в соцсети X.

В публикации указано, что США примут меры для защиты населения сектора Газа, если «Хамас» «продолжит атаку». Госдеп также заявил, что все страны-гаранты по-прежнему тверды в приверженности обеспечению безопасности гражданского населения.

Движение «Хамас» в свою очередь обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня. Как передает телеканал Al Jazeera, израильская армия нанесла удар по гражданскому автомобилю в секторе Газа, в результате которого погибли 11 человек из одной семьи.