«Хамас» отверг обвинения США в нарушении режима прекращении огня в Газе

Палестинское движение «Хамас» отвергает обвинения Госдепартамента США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Заявление опубликовано в Telegram-канале «Хамас».

«Движение призывает администрацию США прекратить повторять вводящие в заблуждение заявления об оккупации»,— сообщили представители движения.

Накануне в Госдепе США заявили об угрозе нарушения режима прекращения огня в секторе Газа со стороны «Хамас». Там добавили, что США примут меры для защиты населения сектора Газа, если «Хамас» «продолжит атаку». При этом палестинское движение обвинило в нарушении режима прекращения огня Израиль. По информации телеканала Al Jazeera, ЦАХАЛ ударил по автомобилю в Газе, из-за чего погибли 11 человек из одной семьи.