Axios: Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk, по крайней мере сейчас, пишет Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, переговоры президентов США и Украины «были непростыми». «Трамп сделал несколько сильных заявлений во время встречи, и в некоторые моменты это стало немного эмоциональным»,— сказал один из источников. Он также рассказал, что Владимир Зеленский «давил» на Дональда Трампа, но тот «не проявил гибкости».

«Я думаю, что мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе»,— приводит слова президента США, которыми он завершил встречу, один из источников. Собеседник Axios пояснил, что Дональд Трамп имеет в виду запланированные переговоры между Россией и США. Он также напомнил, что в ближайшие две недели господин Трамп намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.