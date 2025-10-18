Мерц: встреча с Трампом в Белом доме прошла не по плану Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским прошла не так, как хотел президент Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Этот визит — не то, чего хотел Зеленский»,— заявил господин Мерц (цитата по N-TV). Он отметил, что встреча глав двух государств в Вашингтоне показала, насколько Украине нужна помощь Евросоюза.

По словам канцлера ФРГ, Европа должна помогать Украине, поскольку только это может способствовать прекращению военных действий. Германия будет работать над поддержкой украинской стороны «финансово, политически и, конечно же, в военном отношении», заявил Фридрих Мерц.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла 17 октября в Вашингтоне. Она продлилась более двух часов. На открытой части переговоров президент США призвал Москву и Киев объединить усилия по деэскалации конфликта.

Один из источников Axios назвал закрытую часть переговоров президентов США и Украины «непростой», а другой назвал ее «плохой». Собеседники издания отметили, что Дональд Трамп был «жестким» и сделал несколько резких заявлений. По словам источников, президент США отказался предоставить украинской стороне ракеты Tomahawk, несмотря на то, что господин Зеленский настаивал на обратном.

Источники CNN также сообщили, что американский президент отказался поставлять Украине дальнобойные ракеты. По их сведениям, у Дональда Трампа сложилось впечатление, что Киев стремится к эскалации и затягиванию конфликта.