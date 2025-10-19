Сирия ведет с Россией переговоры о военных базах и судьбе Башара Асада

Сирия и Россия проводят переговоры о пересмотре прежних соглашений между странами, которые были заключены с правительством бывшего сирийского президента Башара Асада. Об этом заявил сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани, передает газета Asharq Al-Awsat.

Стороны обсудили размещение российских военных баз в Сирии, однако на данный момент не достигли новых соглашений. Среди других тем, которые затронули на переговорах — судьба бывшего сирийского президента Башара Асада, которого свергли в 2024 году, а также перспективы сотрудничества Сирии и РФ в случае урегулирования спорных вопросов.

Временный президент Сирии Ахмед-аш-Шараа прибыл в Москву 15 октября. На переговорах с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что новые власти Сирии постараются перезапустить весь комплекс отношений с РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что стороны на переговорах затрагивали вопрос российских военных баз, однако не сообщил других подробностей. По информации источников в МИД Турции, арабских СМИ, переходное правительство Сирии запросило у России военно-техническую помощь, а взамен гарантировало сохранение военных объектов РФ на своей территории.