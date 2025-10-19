Главные анонсы 20–26 октября
Важные и интересные события предстоящей недели
20 октября, понедельник
Министры Евросоюза проведут заседание по законопроекту об отказе от поставок нефти и газа из РФ к 2028 году.
В Москве начнется XVII Ассамблея Русского мира.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с двухдневным визитом.
21 октября, вторник
В подмосковном КВЦ «Патриот» начнется II Совет регионов России и Узбекистана. Российскую делегацию возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров.
В Москве в Национальном центре «Россия» пройдет международный экспортный форум «Сделано в России».
В тюрьме Санте начнет отбывать наказание экс-президент Франции Николя Саркози.
В Японии, как ожидается, пройдет голосование в нижней палате парламента по кандидатуре нового премьер-министра.
22 октября, среда
В Москве пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Казахстана Ермека Кошербаева.
В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание 80-й сессии Генассамблеи ООН. Совбез ООН проведет консультации по Ближнему Востоку, посвященные Сирии.
23 октября, четверг
В Брюсселе на заседании Европейского совета будет представлена дорожная карта оборонной готовности ЕС к 2030 году.
В Пресненском суде Москвы пройдут прения сторон по уголовному делу блогера Аяза Шабутдинова, прокуратура запросит срок.
В Подмосковье откроется XXIII Международный фестиваль спортивного кино.
В Пекине состоится четвертый пленум ЦК КПК 20-го созыва. В повестке — обсуждение плана новой, 15-й пятилетки. В Шэньяне начнется III Российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества.
24 октября, пятница
В Москве состоится опорное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.
В Казани состоится первенство России по боевому самбо.
В Брюсселе председатель Евросовета Антониу Кошта и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подпишут договор о расширенном партнерстве и сотрудничестве ЕС и Узбекистана.
25 октября, суббота
В Москве в концертном зале «Москва» состоится выступление Жанны Агузаровой.
В Кот-д’Ивуаре запланированы президентские выборы.
26 октября, воскресенье
В Куала-Лумпуре начнется саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).