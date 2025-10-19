Главные анонсы 20–26 октября

20 октября, понедельник

Министры Евросоюза проведут заседание по законопроекту об отказе от поставок нефти и газа из РФ к 2028 году.

В Москве начнется XVII Ассамблея Русского мира.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с двухдневным визитом.

21 октября, вторник

В подмосковном КВЦ «Патриот» начнется II Совет регионов России и Узбекистана. Российскую делегацию возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров.

В Москве в Национальном центре «Россия» пройдет международный экспортный форум «Сделано в России».

В тюрьме Санте начнет отбывать наказание экс-президент Франции Николя Саркози.

В Японии, как ожидается, пройдет голосование в нижней палате парламента по кандидатуре нового премьер-министра.

22 октября, среда

В Москве пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Казахстана Ермека Кошербаева.

В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание 80-й сессии Генассамблеи ООН. Совбез ООН проведет консультации по Ближнему Востоку, посвященные Сирии.

23 октября, четверг

В Брюсселе на заседании Европейского совета будет представлена дорожная карта оборонной готовности ЕС к 2030 году.

В Пресненском суде Москвы пройдут прения сторон по уголовному делу блогера Аяза Шабутдинова, прокуратура запросит срок.

В Подмосковье откроется XXIII Международный фестиваль спортивного кино.

В Пекине состоится четвертый пленум ЦК КПК 20-го созыва. В повестке — обсуждение плана новой, 15-й пятилетки. В Шэньяне начнется III Российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества.

24 октября, пятница

В Москве состоится опорное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.

В Казани состоится первенство России по боевому самбо.

В Брюсселе председатель Евросовета Антониу Кошта и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подпишут договор о расширенном партнерстве и сотрудничестве ЕС и Узбекистана.

25 октября, суббота

В Москве в концертном зале «Москва» состоится выступление Жанны Агузаровой.

В Кот-д’Ивуаре запланированы президентские выборы.

26 октября, воскресенье

В Куала-Лумпуре начнется саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).