«Хамас» обвинил Израиль в нарушении мирных соглашений из-за работы КПП «Рафах»

Палестинское движение «Хамас» утверждает, что решение властей Израиля не открывать КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта стало нарушением мирных соглашений.

«Решение Нетаньяху не открывать погранпереход "Рафах" до дальнейшего уведомления является грубым нарушением пунктов соглашения о прекращении огня и невыполнением обязательств, которые он взял перед посредниками и гарантами»,— написано в заявлении движения.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что КПП «Рафах» будет закрыт до тех пор, пока «Хамас» не вернет тела всех погибших израильских заложников. В секторе Газа остаются 18 тел.

