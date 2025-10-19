Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить военные действия в Газе

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал возобновить полномасштабные военные действия в секторе Газа «с максимальной силой». Он обратился к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху с просьбой дать такой приказ армии.

«Ложные иллюзии о том, что “Хамас” изменит характер действий или хотя бы будет придерживаться подписанного соглашения, как и ожидалось, стали угрозой для нашей безопасности»,— написал министр в соцсети Х.

19 октября армия Израиля нанесла удары по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на обстрел израильских сил в городе силами «Хамаса», передавала The Times of Israel. Палестинское движение заявило о приверженности соглашению о прекращении огня и обвинило израильскую сторону в его нарушении.

Режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом» вступил в силу 10 октября. С того момента стороны несколько раз обвиняли друг друга в нарушении соглашения. Госдеп США заявил об угрозе срыва мирных договоренностей из-за действий «Хамаса». Палестинское движение отвергло обвинения.