Главные новости за 17 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Главе Черноморского поселения суд ужесточил наказание и заменил условный срок на реальный за злоупотребление должностных полномочий.

Прокуратура Кубани выявила махинации с архивами ЗАГС ради гражданства Италии.

Глава Крымского района Сергей Лесь подал апелляцию на решение об аресте.

Аудит показал нарушения в работе территориального фонда ОМС Кубани.

Шесть катамаранов появятся на маршрутах у берегов Крыма и Кубани.

Генпрокуратура требует изъять Туапсинский порт стоимостью 1 млрд рублей.

Более 183 тыс. т. загрязненного грунта и песка вывезено после крушения танкеров в Керченском проливе.

Бюджет на ремонт домов после атаки БПЛА в Новороссийске сократили вдвое.

В Адыгее объем ввода жилья вырос на 18% с начала года.

Краснодар вошел в пятерку лидеров по росту сделок с новостройками в III квартале.