Бюджет на ремонт домов после атаки БПЛА в Новороссийске сократили вдвое

Финансирование восстановления двух жилых домов в Новороссийске, пострадавших от атаки беспилотников в мае, сократили с 12,8 до 6,6 млн руб. Речь идет о зданиях на Суворовской, 71 (ЖК «Кристалл») и Мысхакском шоссе, 59В (ЖК «Аврора»), пишет «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно документу, 5,3 млн руб. направят на аварийно-восстановительные работы в ЖК «Кристалл», еще 1,3 млн руб. потратят на ремонт в ЖК «Аврора». Пресс-служба городской администрации пояснила, что сумма от муниципалитета снизилась из-за вычета из сметы стоимости работ, которые подрядчик оплатил за свой счет.

В ночь на 3 мая Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате налета в городе повредили три жилых здания, четыре человека получили травмы. Экспертная комиссия при обследовании выяснила, что в ЖК «Аврора» пострадали ограждающие конструкции, а в многоквартирном доме на Суворовской, 71 повреждена несущая стена.

Алина Зорина