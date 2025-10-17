Глава Крымского района Сергей Лесь подал апелляцию на решение об аресте

Глава Крымского района Сергей Лесь подал апелляцию на решение Октябрьского районного суда Краснодара от 12 октября 2025 года об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября. Информацию «Ъ-Кубань» подтвердили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Какая мера пресечения предлагается в качестве альтернативы аресту, пока не уточняется, однако, как правило, обвиняемые ходатайствуют о замене содержания под стражей на домашний арест или подписку о невыезде. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Сергею Лесю вменяются организация совершения преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Максимальное наказание по последней статье предусматривает до десяти лет лишения свободы, альтернативные меры наказания законом не предусмотрены.

Днем накануне в Геленджике состоялось предварительное заседание по другому делу, связанному с семьей Сергея Леся. Прокуратура и федеральные ведомства требуют национализировать 130 объектов недвижимости, включая 10 земельных участков и 11 зданий, принадлежащих родственникам главы района. Заседание проходило в закрытом режиме. Среди ответчиков — несколько фигурантов уголовных дел, возбужденных ранее в отношении жителей Крымского района, в рамках которых, по данным источников, был задержан и сам Сергей Лесь.

Вячеслав Рыжков