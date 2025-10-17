Аудит показал нарушения в работе территориального фонда ОМС Кубани

Счетная палата России выявила нарушения и неэффективное использование средств в деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Краснодарского края. Об этом говорится в материалах проверки, с которыми ознакомился РБК Краснодар.

Как установили аудиторы, фактическая численность сотрудников фонда превышает нормативную на 29 штатных единиц, рассчитанных по методическим рекомендациям федерального ФОМС. По оценке ведомства, оптимизация численности позволит ежегодно экономить порядка 42,2 млн руб.

Кроме того, Счетная палата усомнилась в целесообразности содержания десяти филиалов ТФОМС Кубани. Их функции, по мнению аудиторов, могут выполняться с использованием электронного документооборота и информационных систем без территориальной привязки к месту оказания медицинской помощи. В случае ликвидации филиальной сети потенциальная экономия оценивается до 25 млн руб. в год.

Среди других выявленных недостатков названы нарушения в ведении персонифицированного учета застрахованных лиц. Проверка зафиксировала предоставление недостоверных данных, из-за чего численность застрахованных граждан была завышена, а объем федеральных субвенций рассчитан некорректно.

Отдельно аудиторы указали на несвоевременное обновление сведений о гражданах, призванных на военную службу, что привело к продлению действия их полисов ОМС и необоснованному финансированию медицинских организаций.

По итогам проверки Счетная палата рекомендовала провести внеплановую проверку достоверности данных о застрахованных лицах и при необходимости пересчитать объем субвенций на 2025 год.

Вячеслав Рыжков