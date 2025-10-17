183 тысяч тонн песка и грунта собраны после аварии танкеров в Керченском проливе

Более 183 тыс. т. загрязненного грунта и песка вывезено после крушения танкеров в Керченском проливе. В рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», с начала работ очищено около 1,5 тыс. км береговой линии, включая повторную уборку. Об этом сообщил Виталий Савельев на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вывезено и передано специализированным организациям более 182 тыс. т загрязненного песка и грунта. Водолазы продолжают регулярные осмотры затонувших фрагментов танкеров. В резерве находятся четыре судна и восемь эжекторных установок, готовых к работе при необходимости.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В море вылилось около 2,4 тыс. т мазута.

Нурий Бзасежев