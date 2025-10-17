Прокуратура Кубани выявила махинации с архивами ЗАГС ради гражданства Италии

Как стало известно «Ъ-Кубань», Крымский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск первого заместителя прокурора региона и аннулировал запись о рождении от 2 сентября 1937 года в отношении Бориса Подгорного из федеральной информационной системы ЗАГС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Прокуратура края при проверке архивных книг обнаружила недостоверные сведения. В записях Молдаванского сельского Совета Греческого района Азово-Черноморского края значилось, что 2 сентября 1937 года родился Борис Подгорный. Отцом указан итальянец Аббоницио Николо, матерью — русская Ольга Подгорная, отчество ребенка — Николаевич.

На основании этой записи московский ЗАГС выдал повторное свидетельство о рождении Бориса Подгорного. Однако проверка выявила другую запись — от 29 января 1937 года о рождении Бориса Подгорного, зарегистрированную Бюро ЗАГС Сталинского района Московской области. Там матерью указана Дарья Подгорная, отец не указан.

Ребенок родился в Москве, но запись о его рождении внесли на территории Краснодарского края спустя восемь месяцев. Проверка не подтвердила соблюдение установленной процедуры регистрации.

Запись о рождении Бориса Подгорного оказалась последней за 1937 год в алфавитной книге Бюро ЗАГС Крымского района. Все записи на букву «П» внесены в хронологическом порядке, а сентябрьская запись появилась в последней строке за год.

По данным прокуратуры, первый экземпляр записи о рождении Бориса Подгорного, найденный в Москве по месту его рождения, подтверждает подлинность: регистрацию провели через несколько дней после рождения по фактическому месту, отцом указан гражданин русской национальности, отчество ребенка совпадает с именем отца.

Материалы прокуратуры свидетельствуют, что неустановленные лица, связанные с московскими организациями по содействию в получении гражданства Италии, имели доступ к архивным книгам отдела ЗАГС Крымского района. Они вносили ложные сведения о рождении с указанием итальянца в графе «отец», чтобы потомки — граждане России — могли претендовать на итальянское гражданство по происхождению. По законодательству Италии любое лицо, доказавшее происхождение по прямой линии от гражданина Италии, также является гражданином этой страны.

По материалам проверки Следственный отдел СК России по Крымскому району возбудил уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и подделке документов.

Лия Пацан