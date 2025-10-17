Генпрокуратура требует изъять Туапсинский порт стоимостью 1 млрд рублей

Генпрокуратура России требует изъять в пользу государства активы Туапсинского морского коммерческого порта стоимостью 1 млрд руб. Основное заседание по делу назначено на 5 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

В Арбитражном суде Краснодарского края прокурор заявил, что объект имеет стратегическое значение для безопасности России. Надзорные проверки выявили факты незаконного вывода имущества из государственной собственности.

По данным прокуратуры, изначально активы принадлежали рыбколхозу «Родина». В 1994 году для незаконного вывода имущества оформили фиктивный кредит на невыполнимых условиях. Затем активы предприятия перешли к банку через мировое соглашение.

После серии сделок контроль над стратегическим объектом получила компания Vonixel Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Эта территория зависит от Великобритании, которая входит в список недружественных России стран.

Генпрокуратура также утверждает, что порт используется для контрабанды продуктов питания. По версии ведомства, грузы реализуются на овощных базах, подконтрольных владельцу объекта Шахлару Новрузову, под видом отечественных.

Отдельно отмечается, что полученный доход не декларируется и вывозится за границу наличными.

Представитель компании «Предприятие ТМКП» Дмитрий Дубовик отверг обвинения. По его словам, заявленные объемы перевалки грузов не соответствуют действительности.

Он также отметил, что все операции контролируются пограничными, таможенными и надзорными службами, что исключает возможность контрабанды. Наложенный арест уже остановил работу предприятия.

Ранее суд по ходатайству прокуратуры арестовал все имущество порта и его владельцев. Шахлар Новрузов находится под стражей по отдельному уголовному делу о попытке похищения недвижимости.

Заместитель генпрокурора России потребовал взыскать в пользу государства 100 долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт». Арбитражный суд Краснодарского края принял заявление к рассмотрению.

