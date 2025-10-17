В Адыгее объем ввода жилья вырос на 18% с начала года

В Республике Адыгея за девять месяцев 2025 года введено в эксплуатацию 477,1 тыс. кв. м жилья, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации властей, в Адыгее действует программа обеспечения жильем детей-сирот. В 2024 году квартиры получили 150 человек, и столько же планируется обеспечить жильем в 2025 году.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры в текущем году выделено 410,2 млн руб., уточнили в правительстве. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 21 общественное пространство, работы продолжаются еще на трех объектах.

Кроме того, на расселение аварийного жилья в аулах Тахтамукай и Тлюстенхабль направят 57,4 млн руб. из регионального бюджета и средств Фонда развития территорий. Средства обеспечат расселение около 600 кв. м жилья.

Нурий Бзасежев