Шесть катамаранов появятся на маршрутах у берегов Крыма и Кубани

Петербургская компания «Нева тревел» начала строительство серии пассажирских катамаранов для черноморских маршрутов вблизи Крыма и Краснодарского края. Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на генерального директора компании Юрия Набатова.

Фото: Олег Белов, Коммерсантъ

Строительство первых двух судов увеличенной вместимости уже ведется в Самаре. До 2026 года компания планирует выпустить шесть катамаранов.

Проект реализуется при поддержке Минпромторга по программе льготного лизинга. Партнером выступает Государственная транспортная лизинговая компания.

Стоимость строительства составляет около 350 млн руб. для катамаранов серии «Соммерс» и 450 млн руб. для «Котлинов» в ценах 2025–2026 годов. Лизинговые платежи по договорам растянутся на 25 лет.

Срок окупаемости судов оценивается в 8–10 лет в зависимости от условий эксплуатации.

Юрий Набатов заявил, что ввод головных судов в 2027 году совпадет с прогнозируемым ростом внутреннего туризма. По данным экспертов, турпоток в Крым в 2025 году вырос на 11%, а спрос на морские круизы остается стабильно высоким.

Анна Гречко