Главе Черноморского поселения суд заменил условный срок на реальный

Главе Черноморского городского поселения суд ужесточил наказание за злоупотребление должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне 2025 года Северский районный суд признал чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Ему назначили три года условного лишения свободы и запретили занимать определенные должности в бюджетных организациях на два года.

Прокуратура подала апелляцию, считая наказание слишком мягким. Суд установил, что в декабре 2023 года глава поселения, зная о невыполнении работ подрядчиком, подписал документы на оплату.

Апелляционный суд поддержал прокуратуру и изменил приговор. Условное наказание заменили на реальное лишение свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

Андрей Николаев

