Краснодар вошел в пятерку лидеров по росту сделок с новостройками в III квартале

Краснодар занял четвертое место среди российских мегаполисов по темпам увеличения продаж квартир в новостройках в III квартале 2025 года. Число сделок выросло на 46,7% по сравнению с предыдущим кварталом и достигло 4,6 тыс. договоров долевого участия. В годовом выражении прирост составил 14,1%, рассказали «Ъ-Кубань» аналитики «Яндекс Недвижимости».

Объем нераспроданного жилья в Краснодаре увеличился на 3,3% за квартал, однако оказался на 7,3% ниже показателя годичной давности. Это свидетельствует об активном выводе новых проектов на фоне стабильного спроса.

По данным сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс продаж новостроек», лидерами квартального роста среди городов-миллионников стали Самара с приростом 64,6% (около 1,4 тыс. сделок), Нижний Новгород — 53,8% (около 1,8 тыс.), Уфа — 49,6% (около 2,6 тыс.), Краснодар — 46,7% (около 4,6 тыс.) и Пермь — 32,2% (около 1,8 тыс. договоров). По абсолютному числу заключенных договоров лидируют Москва с 18,6 тыс. сделок (рост 10,3%) и Санкт-Петербург с 8,4 тыс. (рост 11,3%).

Всего в III квартале 2025 года во всех 16 городах-миллионниках было заключено около 59,5 тыс. договоров долевого участия против 49,1 тыс. во II квартале. Общая площадь проданных строящихся квартир составила около 2,8 млн кв. м.

«Рост числа сделок во всех 16 городах-миллионниках в третьем квартале — это ключевой сигнал начала восстановления рынка. Кроме того, мы видим стагнацию объемов нераспроданных остатков (+0,6% кв./кв. в среднем по мегаполисам), что говорит о достаточности предложения. На этом фоне макроэкономическая конъюнктура стимулирует покупателей, которые ранее откладывали сделки, выходить на покупку уже сейчас»,— отмечает руководитель сервиса «Пульс продаж новостроек» Артем Советников.

Алина Зорина