Встреча Путина и Трампа в Венгрии: что известно о подготовке нового саммита РФ-США

Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшее время в столице Венгрии Будапеште. Об этом лидеры договорились во вчерашнем телефонном разговоре, который продлился больше двух часов. Главной темой переговоров станет украинское урегулирование. Как проходит подготовка к саммиту и что о нем говорят на Западе — в подборке «Ъ».

Итоги разговора Владимир Путин проинформировал членов Совбеза об итогах разговора с президентом США. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на Аляске

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на Аляске

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио уже занимаются подготовкой и договариваются о контактах российской и американской сторон. Об этом заявил сразу после беседы Дональд Трамп. Действия Венгрии Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил подготовку к саммиту с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. Венгерский министр назвал предстоящую встречу президентов «хорошей новостью».

Петер Сийярто провел телефонный разговор с Юрием Ушаковым. Основной темой беседы стала подготовка саммита в Будапеште. Об этом Сийярто написал в соцсети X.

Венгрия готова обеспечить «спокойную и безопасную обстановку» во время проведения саммита. Об этом Сийярто заявил на пресс-конференции в Будапеште.

Венгерская сторона гарантирует, что Владимир Путин сможет беспрепятственно как приехать в страну, так и покинуть ее.

Реакция ЕС Санкции ЕС не включают запрета президенту и главе МИД РФ посещать ЕС, поэтому ограничения не помешают им принять участие в саммите в Венгрии. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Предоставление разрешения на пролет самолета президента РФ через территорию стран ЕС находится в компетенции правительств этих государств, уточнил представитель ЕК Олоф Джилл.

Еврокомиссия приветствует проведение переговоров Путина и Трампа в Венгрии, если саммит будет способствовать урегулированию на Украине. Эти слова представителя ЕК на брифинге цитирует газета The Guardian.

Как отреагировали мировые СМИ — в материале «Ъ» «Годовщина 24 февраля стремительно приближается».