Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Встреча Путина и Трампа в Венгрии: что известно о подготовке нового саммита РФ-США

Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшее время в столице Венгрии Будапеште. Об этом лидеры договорились во вчерашнем телефонном разговоре, который продлился больше двух часов. Главной темой переговоров станет украинское урегулирование. Как проходит подготовка к саммиту и что о нем говорят на Западе — в подборке «Ъ».

Итоги разговора

  • Владимир Путин проинформировал членов Совбеза об итогах разговора с президентом США. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
    • Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на Аляске

    Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на Аляске

    Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

    Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на Аляске

    Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

  • Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио уже занимаются подготовкой и договариваются о контактах российской и американской сторон. Об этом заявил сразу после беседы Дональд Трамп.

Действия Венгрии

  • Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил подготовку к саммиту с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. Венгерский министр назвал предстоящую встречу президентов «хорошей новостью».
  • Петер Сийярто провел телефонный разговор с Юрием Ушаковым. Основной темой беседы стала подготовка саммита в Будапеште. Об этом Сийярто написал в соцсети X.
  • Венгрия готова обеспечить «спокойную и безопасную обстановку» во время проведения саммита. Об этом Сийярто заявил на пресс-конференции в Будапеште.
  • Венгерская сторона гарантирует, что Владимир Путин сможет беспрепятственно как приехать в страну, так и покинуть ее.

Действия России

  • Главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили по телефону подготовку к саммиту России и США. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.
  • Владимир Путин по инициативе венгерской стороны провел разговор с президентом страны Виктором Орбаном. Путин сказал Орбану, что РФ намерена обсудить с США «алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
  • Встреча Трампа и Путина может состояться в течение двух недель или позже, уточнил Песков. Организация саммита будет происходить поэтапно.

    • Песков о разговоре Путина и Трампа, саммите в Венгрии и урегулировании на Украине

    Читать далее

  • Решение о выборе Венгрии в качестве места встречи было принято Путиным и Трампом обоюдно, добавил Песков.

Реакция ЕС

  • Санкции ЕС не включают запрета президенту и главе МИД РФ посещать ЕС, поэтому ограничения не помешают им принять участие в саммите в Венгрии. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
  • Предоставление разрешения на пролет самолета президента РФ через территорию стран ЕС находится в компетенции правительств этих государств, уточнил представитель ЕК Олоф Джилл.
  • Еврокомиссия приветствует проведение переговоров Путина и Трампа в Венгрии, если саммит будет способствовать урегулированию на Украине. Эти слова представителя ЕК на брифинге цитирует газета The Guardian.

Как отреагировали мировые СМИ — в материале «Ъ» «Годовщина 24 февраля стремительно приближается».

Новости компаний Все