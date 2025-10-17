Встреча Путина и Трампа в Венгрии: что известно о подготовке нового саммита РФ-США
Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшее время в столице Венгрии Будапеште. Об этом лидеры договорились во вчерашнем телефонном разговоре, который продлился больше двух часов. Главной темой переговоров станет украинское урегулирование. Как проходит подготовка к саммиту и что о нем говорят на Западе — в подборке «Ъ».
Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров на Аляске Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Итоги разговора
Действия Венгрии
Действия России
- Главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили по телефону подготовку к саммиту России и США. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.
- Владимир Путин по инициативе венгерской стороны провел разговор с президентом страны Виктором Орбаном. Путин сказал Орбану, что РФ намерена обсудить с США «алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
- Встреча Трампа и Путина может состояться в течение двух недель или позже, уточнил Песков. Организация саммита будет происходить поэтапно.
- Решение о выборе Венгрии в качестве места встречи было принято Путиным и Трампом обоюдно, добавил Песков.
Реакция ЕС
- Санкции ЕС не включают запрета президенту и главе МИД РФ посещать ЕС, поэтому ограничения не помешают им принять участие в саммите в Венгрии. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
- Предоставление разрешения на пролет самолета президента РФ через территорию стран ЕС находится в компетенции правительств этих государств, уточнил представитель ЕК Олоф Джилл.
- Еврокомиссия приветствует проведение переговоров Путина и Трампа в Венгрии, если саммит будет способствовать урегулированию на Украине. Эти слова представителя ЕК на брифинге цитирует газета The Guardian.
