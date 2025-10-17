Лавров и Сийярто обсудили подготовку к саммиту России и США

Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто провели телефонный разговор и обсудили подготовку к саммиту России и США в Венгрии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

Беседа министров состоялась 16 октября по инициативе венгерской стороны. Сергей Лавров и Петер Сийярто договорились продолжать тесное сотрудничество, отметили в ведомстве.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа также состоялся 16 октября. Господин Трамп заявил, что договорился встретиться с президентом РФ в Будапеште. Он сообщал, что его госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров уже занимаются подготовкой грядущих переговоров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что саммит может состояться в течение двух ближайших недель.