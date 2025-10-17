Путин созвонился с Орбаном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Господин Орбан тоже говорил о том, что имеет в виду переговорить с Путиным,— заявил представитель президента на брифинге. — Вот этот телефонный разговор состоялся».

Венгрия может стать новой площадкой для переговоров Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам Виктора Орбана, встреча сторон может состояться в течение ближайших двух недель. Точная дата саммита пока не определена.