В МИД Германии напомнили об обязанности Венгрии арестовать Путина в Будапеште

Венгрия по-прежнему обязана соблюдать положения Римского статута, несмотря на то, что весной она объявила о выходе из состава Международного уголовного суда (МУС), заявили в МИД Германии. Обязательства все еще действуют, поскольку для завершения процедуры выхода должны пройти 12 месяцев, объяснили там. Следовательно, власти Венгрии должны будут арестовать президента России Владимира Путина, когда тот прибудет в Будапешт на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство DTS заявление немецких властей.

Впрочем, в МИД допустили, что в случае с визитом в Венгрию господина Путина, ареста которого с марта 2023 года добивается МУС, возможно будет сделать исключение. Будапешт должен будет обратиться в Международный суд, как того требуют взятые им обязательства, заявили в министерстве. «Это важно, поскольку это предотвращает то, чтобы государства-участники начинали в одностороннем порядке толковать Римский статут»,— заявили немецкие власти.

Заместитель официального представителя правительства Штеффен Майер в свою очередь заявил, что власти Германии приветствуют усилия по возобновлению процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине. Правительство Германии «с большим любопытством», но «также весьма скептически» ожидает будущие действия Владимира Путина в этом вопросе, сказал он.

Накануне Дональд Трамп заявил о том, что собирается встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште. Точная дата не объявлялась. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, саммит может состояться в ближайшие две недели или позже.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дороги ведут в Будапешт».