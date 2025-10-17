ЕК: европейские санкции не препятствуют поездке Путина в Венгрию

Санкции, которые Евросоюз ввел в отношении России, не включают запрета президенту и главе МИД страны посещать ЕС, поэтому ограничения не помешают им посетить Венгрию для участия в саммите с США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

«Санкции ЕС включают решение о заморозке активов президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС, поэтому с этой точки зрения препятствий нет»,— сказала госпожа Хиппер (цитата по ТАСС).

Представитель ЕК Олоф Джилл отметил, что вопрос о предоставлении разрешения на пролет самолета российского президента через территорию стран Евросоюза находится в компетенции правительств этих государств.

16 сентября Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились провести переговоры в Будапеште. Точная дата саммита неизвестна, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы государств могут встретиться в течение двух недель. В переговорах также должны принять участие госсекретарь американского президента Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров.