Сийярто рассказал о начале подготовки к саммиту России и США

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что обсудил с представителями России и США подготовку к саммиту в Будапеште.

«Вчера поздно вечером я разговаривал по телефону с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и мы начали подготовку к саммиту»,— написал господин Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Он также назвал «хорошей новостью» скорую встречу президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Венгрия готова обеспечить все условия для того, чтобы президенты обеих стран могли эффективно вести переговоры, отметил венгерский министр.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка к мирному саммиту США и РФ идет «полным ходом». Он предположил, что главы двух государств могут встретиться после переговоров дипломатических ведомств Соединенных Штатов и России. Владимир Путин и Дональд Трамп еще не анонсировали дату саммита.

