Еврокомиссия приветствует проведение переговоров Путина и Трампа в Венгрии

Еврокомиссия поддерживает проведение переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, если саммит будет способствовать урегулированию на Украине. Об этом сообщил представитель ЕК на брифинге, его слова передает The Guardian.

В Еврокомиссии добавили, что санкции ЕС против России не включают запрет на въезд российского президента на территорию сообщества.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести встречу во время телефонного разговора 16 октября. Точная дата не объявлялась, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что саммит может состояться в ближайшие две недели или позже.

