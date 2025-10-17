Песков: Путин и Трамп могут встретиться в течение двух недель

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться в течение двух недель или позже. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это общее понимание — что не нужно ничего откладывать в долгий ящик»,— сказал господин Песков на брифинге.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор 16 октября. Позднее господин Трамп заявил, что договорился с российским коллегой о встрече в Будапеште. Он отметил, что его госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров уже занимаются подготовкой грядущих переговоров. Точную дату саммита еще не анонсировали.