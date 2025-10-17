Песков: Венгрия выбрана местом встречи Путина и Трампа по обоюдному решению

Решение о выборе Венгрии в качестве возможного места переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа принято обоюдно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Такие решения, они же принимаются обоюдно, это такой двусторонний процесс таких решений о месте проведения»,— пояснил Дмитрий Песков на брифинге.

По словам представителя президента РФ, обе страны с уважением относятся к борьбе Венгрии за собственный суверенитет. Будучи страной-членом НАТО и ЕС, Венгрия продолжает отстаивать свои интересы, добавил господин Песков.

Место встречи с российским коллегой Дональд Трамп обозначил еще накануне. Он уточнил, что госсекретарь США Макро Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров уже начали готовиться к грядущим переговорам.