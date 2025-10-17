Путин сообщил членам Совбеза об итогах телефонного разговора с Трампом

Президент России Владимир Путин собрал в Кремле постоянных членов Совбеза РФ вечером 16 октября после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Путин проинформировал членов Совбеза об итогах разговора с президентом США. Слова господина Ушакова приводит пресс-служба Кремля.

Основной темой телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября стал конфликт на Украине. Главы государств договорились провести встречу в Будапеште. Она пройдет после переговоров представителей двух стран, которая запланирована на следующую неделю. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о начале подготовки к саммиту.

