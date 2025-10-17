Сийярто сообщил о подготовке саммита РФ и США в Венгрии вместе с Ушаковым
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым. Основной темой беседы стала подготовка саммита Москвы и Вашингтона в Будапеште.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Подготовка в полном разгаре»,— написал господин Сийярто в соцсети Х. Как министр говорил ранее, все необходимые условия для продуктивных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут обеспечены.
Накануне состоялся очередной телефонный разговор господ Путина и Трампа. Переговоры продолжались около 2,5 часов. Во время беседы главы государств обсудили российско-украинский конфликт, экономические отношения двух стран и возможность их личной встречи.
Подробности читайте в подборке «Ъ».