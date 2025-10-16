Дороги ведут в Будапешт

16 октября президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор, по итогам которого решили провести еще одну личную встречу в ближайшее время. Точная дата указана не была, но зато лидеры довольно быстро сошлись на локации — их новая встреча пройдет в Будапеште.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Телефонная беседа лидеров России и США прошла 16 октября после 18 вечера по московскому времени и растянулась на два с лишним часа. Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина вышел «хорошим и продуктивным», сообщила по его итогам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News. Чуть позже сам Дональд Трамп подчеркнул значимость беседы с Владимиром Путиным, отметив, что по ее итогам был достигнут большой прогресс.

Как отметили в Белом доме, в ходе разговора президенты США и РФ обсудили конфликты на Украине и в секторе Газа.

Причем российский лидер сам начал разговор именно с последней темы, поздравив Дональда Трампа с успешным решением по Газе, отметив, что эту проблему удалось решить на основе международного права.

В свою очередь, глава Белого дома предположил, что урегулирование по сектору Газа поможет добиться определенных подвижек и по украинской теме. При этом лидеры двух стран решили не откладывать украинское урегулирование в долгий ящик и сошлись на том, что уже на следующей неделе пройдут переговоры российских и американских высокопоставленных чиновников. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Место встречи посланников еще не определено.

Зато Дональд Трамп и Владимир Путин загодя определились с местом собственной встречи, которая, согласно обоюдной договоренности, пройдет вслед за консультациями делегаций двух стран. Точная дата не прозвучала, но при этом оба президента сошлись на том, что их встреча пройдет в венгерской столице.

«Президент Путин и я встретимся в согласованном месте, в Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social по итогам беседы с Владимиром Путиным.

Чуть позже помощник президента России Юрий Ушаков заметил, что выбрать местом скорой встречи венгерскую столицу предложил американский президент, и Владимир Путин сразу на это согласился.

Напомним, в последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в Анкоридже (штат Аляска) 15 августа, уделив основное внимание урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Разговор американского президента с Владимиром Путиным прошел всего за день до встречи Дональда Трампа в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как открыто признавал глава Украины, одной из главных целей переговоров будет убедить США поставить Киеву новые вооружения — в частности, крылатые ракеты Tomahawk. Что касается реакции господина Трампа на это, то он допускал их отправку на Украину, если конфликт не удастся урегулировать.

По информации ряда СМИ, Пентагон даже разработал план передачи Украине от 20 до 50 Tomahawk. Хотя при этом западные эксперты признавали, что такое количество ракет не изменит динамику военных действий. Примерно то же мнение Владимир Путин высказал и Дональду Трампу, согласно пересказу телефонной беседы со слов Юрия Ушакова. При этом ранее в Кремле открыто давали понять, что будут считать такой шаг эскалацией конфликта. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил на днях, что задействование этих ракет в работе украинских вооруженных сил может «плохо кончиться» для всех, поскольку это потребует участия американских специалистов.

Наталия Портякова