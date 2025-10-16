Трамп назвал разговор с Путиным способным «привести к установлению мира»

Президент США Дональд Трамп назвал Трамп телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был таким продуктивным, что «он может привести к установлению мира».

По словам американского президента, его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште может состоятся в течение двух недель. Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США уже занимаются подготовкой и «уже договариваются о контактах» российской и американской сторон, добавил он.

Дональд Трамп отметил, что из-за плохих отношений Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским ему придется проводить с ними раздельные встречи.

Сегодня прошел телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Он продлился около двух часов. По данным Axios, президенты обсуждали конфликт на Украине. Разговор состоялся накануне встречи господина Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября.